Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir? Bu besinler IQ'yu yükseltiyor

IQ nedir?

IQ, (Intelligence Quotient-Zekâ Katsayısı) bir kişinin zekasını ölçen standart testlerden elde edilen toplam puandır. Başka bir deyişle, IQ, zihinsel çevikliğinizin veya anlama hızınızın bir ölçüsüdür.

IQ testi puanı, akıl yürütme becerilerinizi, dilinizi, işlem hızınızı, hafızanızı, matematik becerilerinizi ve görsel-uzaysal anlayışınızı ölçer. Puanınız yüksekse, problem çözme becerilerinizin ortalamanın üzerinde olduğu ve entelektüel potansiyele işaret ettiği anlamına gelir. IQ’nuz 70 veya altındaysa, entelektüel işleyişiniz sınırlıdır.

Hafızayı güçlendiren besinler- Hafıza kuvvetlendirici besinler

Nöroloji (Beyin cerrahı) Uzmanı Doç. Dr. Serdar Dağ'a göre beyin vücudun en çok beslenmeye ihtiyaç duyan organlarının başında geliyor. Hali hazırda gelişimini devam ettiren bir beyin ise daha da fazlasına ihtiyaç duymakta. Doç. Dr. Dağ, zihin açan besinlerle ilgili bilgiler verdi. Bu besinler hafızayı güçlendiriyor.

Domates, bal kabağı, havuç, ıspanak gibi renkli besinler, beyin hücrelerine güç ve sağlık veren antioksidan kaynaklarıdır

İşte IQ Yükselten ve hafızayı güçlendiren diğer besinler

Balık: Yağlı balıklar beyin büyümesi ve fonksiyonu için temel öneme sahip olan DHA ve EPA omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Bu yağ asitleriyle beslenen kişiler yetenek testlerinde daha başarılı olur.

Yağlı Tohumlar: Badem, fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlar içerdikleri omega-3 ve omega-6, magnezyum ve çinko ile beyin gelişiminde ve hafızanın güçlendirilmesinde önemli rol oynar.

Yumurta: Yumurta iyi bir protein kaynağı olduğu gibi, sarısında bulunan kolin bellek gelişiminde önemli bir rol oynar.

Sebzeler: Domates, bal kabağı, havuç, ıspanak, beyin hücrelerine güç ve sağlık veren antioksidan kaynaklarıdır.

Süt ve yoğurt: Süt ürünleri: güçlü kemik ve dişler için gerekli D vitamini ve kalsiyum içermelerinin yanı sıra enzimlerin yapımı için gerekli protein, karbonhidrat ve B vitaminleriyle doludur.

Et: İçindeki demir, çocukların okuldaki enerjileri ve konsantrasyonları için temel öneme sahip bir mineraldir. Ette ayrıca belleğe yardımcı olan çinko ve bazı B vitaminleri bulunur.

Yulaf ve bulgurdan şaşmayın: Rafine olmayan tahıllardaki lifler beynin ihtiyacı olan glukozun salınımını düzenler, sinir sistemini sağlıklı kılan B vitaminleri içerirler. Bulgur, çocuklar için besleyici ve sevdikleri bir tahıldır. Yulaf da zengin enerji ve sinir sisteminin tam kapasiteyle çalışması için gerekli olan iyi bir E ve B vitamini, potasyum ve çinko kaynağıdır.

Hafıza ve odaklanma için gerekli doğal vitaminler