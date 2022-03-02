Hafızayı güçlendiren besinler nelerdir? Bu besinler IQ'yu yükseltiyor
Yapılan araştırmalara göre, sağlıklı beslenmenin IQ yükseltme ve yüksek zekaya sahip olmada oldukça etkili olduğu, işlenmiş gıdalardan oluşan sağlıksız bir beslenme biçiminin ise düşük IQ ile sonuçlanabileceğini gösteriyor. Peki, sağlıklı beslenme adına tavsiye edilen ve IQ arttıran gıdalar nelerdir? IQ nasıl arttırılır? IQ yükseltme yolları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar…
IQ nedir?
IQ, (Intelligence Quotient-Zekâ Katsayısı) bir kişinin zekasını ölçen standart testlerden elde edilen toplam puandır. Başka bir deyişle, IQ, zihinsel çevikliğinizin veya anlama hızınızın bir ölçüsüdür.
IQ testi puanı, akıl yürütme becerilerinizi, dilinizi, işlem hızınızı, hafızanızı, matematik becerilerinizi ve görsel-uzaysal anlayışınızı ölçer. Puanınız yüksekse, problem çözme becerilerinizin ortalamanın üzerinde olduğu ve entelektüel potansiyele işaret ettiği anlamına gelir. IQ’nuz 70 veya altındaysa, entelektüel işleyişiniz sınırlıdır.
Hafızayı güçlendiren besinler- Hafıza kuvvetlendirici besinler
Nöroloji (Beyin cerrahı) Uzmanı Doç. Dr. Serdar Dağ'a göre beyin vücudun en çok beslenmeye ihtiyaç duyan organlarının başında geliyor. Hali hazırda gelişimini devam ettiren bir beyin ise daha da fazlasına ihtiyaç duymakta. Doç. Dr. Dağ, zihin açan besinlerle ilgili bilgiler verdi. Bu besinler hafızayı güçlendiriyor.
Domates, bal kabağı, havuç, ıspanak gibi renkli besinler, beyin hücrelerine güç ve sağlık veren antioksidan kaynaklarıdır
İşte IQ Yükselten ve hafızayı güçlendiren diğer besinler
Balık: Yağlı balıklar beyin büyümesi ve fonksiyonu için temel öneme sahip olan DHA ve EPA omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Bu yağ asitleriyle beslenen kişiler yetenek testlerinde daha başarılı olur.
Yağlı Tohumlar: Badem, fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlar içerdikleri omega-3 ve omega-6, magnezyum ve çinko ile beyin gelişiminde ve hafızanın güçlendirilmesinde önemli rol oynar.
Yumurta: Yumurta iyi bir protein kaynağı olduğu gibi, sarısında bulunan kolin bellek gelişiminde önemli bir rol oynar.
Sebzeler: Domates, bal kabağı, havuç, ıspanak, beyin hücrelerine güç ve sağlık veren antioksidan kaynaklarıdır.
Süt ve yoğurt: Süt ürünleri: güçlü kemik ve dişler için gerekli D vitamini ve kalsiyum içermelerinin yanı sıra enzimlerin yapımı için gerekli protein, karbonhidrat ve B vitaminleriyle doludur.
Et: İçindeki demir, çocukların okuldaki enerjileri ve konsantrasyonları için temel öneme sahip bir mineraldir. Ette ayrıca belleğe yardımcı olan çinko ve bazı B vitaminleri bulunur.
Yulaf ve bulgurdan şaşmayın: Rafine olmayan tahıllardaki lifler beynin ihtiyacı olan glukozun salınımını düzenler, sinir sistemini sağlıklı kılan B vitaminleri içerirler. Bulgur, çocuklar için besleyici ve sevdikleri bir tahıldır. Yulaf da zengin enerji ve sinir sisteminin tam kapasiteyle çalışması için gerekli olan iyi bir E ve B vitamini, potasyum ve çinko kaynağıdır.
Hafıza ve odaklanma için gerekli doğal vitaminler
- Hafıza için Vitamin E.
- Enerji için Vitamin B12.
- Beyin için Omega-3 Yağ Asidi.
- Zindelik ve dikkat için Folat.
- Pozitif duygu durumu için B6 Vitamini.
- Baş ağrısını rahatlatmak için Mg.
- Odaklanma için Vitamin C.
- Vitamin D.