Hafıza güçlendirmek için bazı tavsiyeler

İYİ UYKU

Uykunuz, hafızanız da dâhil olmak üzere bilişsel yetenekleriniz üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Uyku esnasında beyininiz yeni hatıralarınızı sıralar ve saklar. İyi kalitede uyku, anılarınızı ve yeni bilginizi güçlendirmeye yardımcı olur; çünkü beyniniz bu süre zarfında inceleme sürecinden geçmektedir.

Bu nedenle, daha az uyumak demek, beyninizin normalde olduğu gibi bilgisini de muhafaza etmemesi veya hatırlaması anlamına gelir.

2005 yılında Nörobilim’de yayınlanan araştırma, iyi bir gece uykusunun beynin hafızasını iyileştirmeye yardımcı olan değişiklikleri tetiklediğini aktarılıyor.

2006 yılında Öğrenme ve Bellek Dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada, uykunun bildirimsel belleği artırdığı belirtiliyor.

EGZERSİZ

Düzenli egzersiz yapmak hafızanız için oldukça iyidir. Egzersiz, beynin sözel hafıza ve öğrenmeyle ilgili yapısını, yani hipokampüsünün hacmini önemli ölçüde arttırır.

2011 Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan bir araştırma, aerobik egzersiz eğitiminin yetişkinlikte hipokampal hacim kaybının tersine çevrilmesinde etkili olduğunu ve hafıza fonksiyonlarının iyileşmesinde eşlik ettiğini gösteriyor.

Ayrıca, egzersiz yaptığınızda kan yoluyla beyninize daha fazla oksijen ve besin taşınır. Artı, düzenli egzersiz yapmak, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hafıza kaybına yol açabilecek hastalık riskini de azaltır.

STRES SEVİYENİZİ AZALTIN

Stresliyken, bazı şeyleri hatırlamak zorlaşır. Stres, hafızanızı hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkileyebilir.

Stresli olduğunda, vücudunuz kortizol gibi stres hormonlarını serbest bırakır. Kortizol beynin hafıza sürecini, özellikle uzun süreli anıları alma becerinizi bozar.

Sürekli stres yapmak, zamanla beyni küçültür ve beyin hücrelerinin tahrip edilmesine ve yeni hatıralar oluşturan ve eskilerini depolayan hipokampusa zarar verir.

ZİHİN GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

Bilişsel yeteneklerinizi korumak ve geliştirmek için beyninize farklı ve dikkat çekici bilgiler doldurun. Bunu yapmazsanız beyin yavaş yavaş bozulmaya başlayacaktır.

Beyin oyunları oynamak, hafıza alanları da dahil olmak üzere tüm beyindeki sinapsları etkinleştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, konsantrasyonu artırır ve eskileri geri çağırma kabiliyetine de yardımcı olur.

Hafızanızı geliştirmek ve beyninizin gerilemesini geciktirmek için sudoku ve çaprraz bulmacalar gibi bulmacaları çözebilirsiniz. Aslında, yeni, eğlenceli ve zorlayıcı herhangi bir oyun beyninizi canlandırabilir.

D VİTAMİNİ

D vitamini, aynı zamanda güneş ışığı vitamini olarak da bilinir, beyin sağlığı ve belleği ile yakından ilişkilidir.

Yüksek D vitamini seviyeleri, gelişmiş sözel hafıza puanlarıyla bağlantılıdır ve beyin demansını bile koruyabilir.

JAMA Nörolojisinde yayınlanan 2015 çalışmasında, vücudundaki D vitamini seviyesi düşük olan yaşlı erişkinlerin anılarını ve düşünme yeteneklerini normal D vitamini düzeylerine kıyasla daha hızlı kaybedebileceği bulundu.

2016 da Alzheimer Hastalığı Dergisi’nde yayınlanan çalışma da, şiddetli D vitamini eksikliği ile görsel bellek düşüşü arasında bir ilişki olduğu, ancak sözel bellek düşüşüyle ​​ilişkili olmadığını öne sürüyor.

Sabahları 10-15 dakika boyunca güneşlenmek (güneş kremi olmadan) vücudunuzda ki yeterli D vitamini seviyesini korumanın en iyi yoludur.

GÜLÜMSEYİN

Gülümsemek en iyi ilaçtır ve hafızanız için bile iyidir.

Gülümsemek vücuda, beyine dopamin gönderen daha fazla endorfin salınmasını tetikler. Bu da, bağışıklık sisteminin işlevlerini geliştirmeye ve beyin dalgası aktivitesini değiştirmeye yardımcı olabilir. Beyin dalgası aktivitesindeki değişiklikler hafızayı güçlendirmeye katkı sağlıyor.

Üstelik gülümsemek, hafızanızı olumsuz etkileyen stresin azalmasına yardımcı olur.

2014 yılında Advances in Mind-Body Medicine’de yayınlanan bir çalışmada, mizahın öğrenme yeteneğini geliştirerek hafızayı güçlendirdiğini gösteriyor.

2014 yılında American Society for Experimental Biology Federasyonu’nda (FASEB) yayınlanan bir başka araştırmada sağlıklı yaşlılara ve diyabetli yaşlılara 20 dakikalık komik video gösterilmesinin bellek testlerinden daha iyi puan almasına yardımcı olduğunu ve non-kanserli hastalara kıyasla kortizol düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu.

BEYİN İÇİN FAYDALI GIDALAR TÜKETİN

Yiyip içtikleriniz beyninizi ve hafızanızı etkiler. Aslında, yiyecekler, beynin düzgün çalışması için yakıt sağlar. Bazı gıdalar yaşlılık demansı riskini bile azaltabilir.

Protein ve Omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek bir diyet takip etmek fark oluşturabilir. Omega-3 yağ asitlerini bakımından zengin olan ceviz, ıspanak, brokoli, yer fıstığı ve soğuk su balıklarını tüketebilirsiniz.

Ayrıca, antioksidanlarla dolu daha fazla meyve ve sebze yemek, beyin hücrelerini serbest radikal hasarlardan korumaya ve yeni beyin hücrelerinin üretimini uyarmaya yardımcı olabilir.