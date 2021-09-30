Hafız kızlar Türkiye finalinde yarıştı

Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmaya, bölgelerinde birinci olan 7 kız öğrenci katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, 7 bölgeden yarışmaya katılan öğrencilerin her birinin çok başarılı olduğunu belirterek, öğrencileri, ailelerini ve onları yetiştiren Kur’an kursu öğreticilerini tebrik etti. Yarışmada Bursa’dan Hümeyra Güneş birinci, Samsun’dan Feride Betül Kırbıyık ikinci, Afyonkarahisar’dan Meryem Adırbelli de üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Önlen ve AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal verdi. Programa Vali Yardımcısı Erhan Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, öğrenciler ve velileri katıldı.