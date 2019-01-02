0553 313 94 23

Hafif ticari araç dereye uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:21
Hafif ticari araç dereye uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü. Aracın hurdaya döndüğü kazadan sürücü Ahmet Yıldız, yara almadan kurtuldu.

Kaza, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Büyükyakıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Yıldız'ın kullandığı 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü.  Yıldız, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç bulunduğu yerden vinç ile yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarılarak, otoparka götürüldü. Yolda önlem alan jandarma sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:21
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
  3. trafik kazası
  4. hafif ticari araç dereye uçtu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı 222 bin liraya yükseldi
    1. Altının kilogramı 222 bin liraya..
    2. Altın yeni yıla yükselişle başladı!..
    3. Marmara'da hava durumu
    4. Esed'in yengesi vatandaş olamadı ama..
    5. FETÖ sanığı eski astsubaylara hapis..
    6. Yelkende Avrupa Kupası ikinciliği
    7. Komşu ülke Instagram'ı yasakladı!
    8. Marketlerde poşet ücretleri ne kadar?
    9. Maltepe'de yol kenarında erkek cesedi..
    10. "17 Aralık kumpas" davasında Hüseyin..
    11. Sinop'ta bıçaklı kavga: 3 yaralı
    12. ABD'li komutanlardan Marmaris'te..
    13. Yıldır Atakurt kimdir?
    14. Afgan hırsızlar, Afgan aileleri el ve..
    15. Profesör üniversitesinde ölü bulundu!
    16. İstanbul'da bina çöktü! Ekipler..
    17. Keşmir'de zulüm! Müslüman kızlara..
    18. Malatya'daki silah kaçakçılığı..
    19. Tekirdağ sahilinde deniz turuncu renge..
    20. Evden çıktı, kafasına helikopter düştü!
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."