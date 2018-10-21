Hadi’de büyük ödüllü film gecesi

Turkcell’in yeni nesil yayıncılık platformu TV+, yeni bir iş birliğine daha imza atıyor. Platform, yüz binlerce kişinin takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi ile ‘Film Gecesi’ düzenliyor. TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30’da yarışma ve sinemaseverlerle buluşacak. Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 30 bin liralık para ödülünü paylaşacak.