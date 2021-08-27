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Ekonomi Hacılar Belediyesi sanayi arsası satıyor
Ekonomi

Hacılar Belediyesi sanayi arsası satıyor

Kayseri Hacılar Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 14 adet sanayi arsasını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale ile satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:59:00 -
Hacılar Belediyesi sanayi arsası satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.

Özellikleri ilanla duyurulan taşınmazların ihalesi 08/09/2021 ÇARŞAMBA  günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda  Yeni Mh. Kayseri Cd. No: 48 Hacılar/Kayseri  adresindeki  Şht.Pol.Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Hacılar Belediye Encümenidir.)

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