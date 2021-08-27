Hacılar Belediyesi sanayi arsası satıyor
Kayseri Hacılar Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 14 adet sanayi arsasını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale ile satışa sundu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı kanunun 17. Maddesi 4.fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.
Özellikleri ilanla duyurulan taşınmazların ihalesi 08/09/2021 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda Yeni Mh. Kayseri Cd. No: 48 Hacılar/Kayseri adresindeki Şht.Pol.Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Hacılar Belediye Encümenidir.)
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