Hacda bile "irticacı" avına çıkan Hikmet Sami şaşırtmadı

“Bakan” sıfatıyla gittiği hacda bile ibadet etmek yerine “şeriat”la mücadeleye girişen Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini bir defa daha ortaya koydu. Geçmişte, Suudi yetkililerinin her hacı adayına dağıttığı ve içinde; “Allah’ın hükmünden başka hüküm tanımak insanı şirke götürür” ifadelerinin olduğu kitapçığı “Yahu burada da mı şeriat propagandası yapılıyor” sözleriyle eleştirerek Allah’ın evinde, Allah’ın ayetlerinden şikâyetçi olan Türk, söz konusu olaydan yıllar sonra yine “Laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor” türküsünü tutturdu.

Din âlimliğine soyundu

Son dönemde resmi törenlerde yapılan ve halkın büyük kesiminin takdir ettiği duaları hazmedemeyen Eski Adalet Bakanı, Sözcü gazetesinin tescilli yalancısı Rahmi Turan’a yaptığı değerlendirmede “Resmi törenlerde yapılan dualar açık açık bir din istismarıdır. Giderek yaygınlaşan bu yöntemin yerleşmesiyle adım adım laiklikten uzaklaşılıyor” iddiasında bulundu. "Bu yolun şeriat devletine giden bir çıkmaz sokak olduğunu" ileri süren 28 Şubat artığı, “Toplu duaların yeri camilerdir” diyerek de din âlimliğine soyundu.