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Medya Habertürk TV'den ayrılan Ebru Baki daha iyi yalan söyleyeceği mecrayı buldu!
Medya

Habertürk TV'den ayrılan Ebru Baki daha iyi yalan söyleyeceği mecrayı buldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 20:14:00 -
Habertürk TV'den ayrılan Ebru Baki daha iyi yalan söyleyeceği mecrayı buldu!

Bir gün, "Her şey pahalı, karnıbahar bile 20 TL." diyen, ertesi günü ise, "Artık araba alamıyoruz" diyerek, derdinin karnıbahar değil, lüks araba alamamak olduğunu itiraf eden Ebru Baki, sonunda yalanlarını daha iyi söyleyebileceği mecrayı buldu.

Habertürk TV sunucusu Ebru Baki, Sözcü TV ile anlaştığını duyurdu.

Bir gün, "Her şey pahalı, karnıbahar bile 20 TL." şikayetinde bulunup, ertesi gün, "Artık araba alamıyoruz" diyerek, derdinin karnıbahar değil, lüks araba alamamak olduğunu itiraf eden Ebru Baki, bundan sonra yalan açısından Habertürk'ten daha geniş alana sahip Sözcü TV'de sürdürecek.

Habertürk TV'de ekonomi müdürlüğünün yanı sıra Para Gündem programının sunuculuğunu yapan Baki'nin, ayrılık kararını kanal yönetimine ilettiği öğrenildi.

Baki'nin yeni adresinin Sözcü TV olduğunu ise Alişer Delek duyurdu.

Delek Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." dedi.
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