Guzmanya nasıl bakılır? Guzmanya çiçeği nedir? Guzmanya çiçeği anlamı, faydaları ve yetiştiriciliği

Guzmanya Çiçeği Nedir?

Guzmanya Çiçeği, 120'yi aşkın halde türü bulunan bir bitki çeşididir. Yaprakları uzunca bir süre bozulma yaşamaz. Bu sebepte dolayı süs bitkisi olarak da satışı yapılır. Göz alıcı renklere sahip ve canlı duran bir çiçektir. Bromeliaceae ailesine bağlı olan ve Guzmaniia cinsinden olan bir çiçek türüdür. Güney Amerika kıtasının batı ve kuzey dağlık kesimlerinde, Kuzey Amerika kıtasının güney kesimindeki dağlar bu çiçek türünün anavatanı olarak bilinir. Guzmanya çiçeği, subtropikal ve tropikal bölgelerde yaşarlar. Bunların yanı sıra dağ yükseltilerine uygun yerlerde, sis olan yerlerde ağaç üzerinde yaşam sürdürürler.

Guzmanya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Guzmanya çiçeğinin bakımı şu maddeler ile sıralanabilir:

Guzmanya çok aşırı soğuk ya da aşırı sıcak yerleri sevmezler.

Guzmanya çiçeğinin güzel bir şekilde yetiştirilmesi için derecenin yaklaşık olarak 15 derece olması gerekir.

Yaz aylarında çiçeklerini açan bir bitkidir. Sulaması iyi yapılmadığında çiçekleri çürüme aşamasına geçer. Bu noktaya dikkat edilmelidir.

Guzmanya bitkisine kış aylarında soğuk su dökülmemelidir. Ilık ya da oda sıcaklığında bekletilen su ile sulanması gerekir.

Işık ve su ihtiyacını karşılamadığı takdirde altta yer alan yapraklarını döker ve gelişimi tam anlamıyla olmaz.

Guzmanya dikilmeye başlandığı zaman toprağının değiştirilmesi uygun değildir. Çiçekleri açılmaya başladığı zaman dibe yeni fideler eklenir.

Yetiştirildiği ortam güneş ışığını direkt olmasa da az bir miktarda alan ve havadar bir yer olmalıdır.

Fazla rüzgara maruz bırakılmamalıdır. Yapraklarda kurumalar ortaya çıkabilir.

Guzmanya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Guzmanya çiçeği, birkaç yıl sonrasında 8-10 adet kadar bir sayıya yükselir. Guzmanya çiçeğinin çoğaltma işlemi kök dibinden yavru vermeye başladığında Nisan ayı gibi bu yavru kök tarafından alınır. Alınmış olan yavru büyük olmayan ve iyi bir toprak bulunduran saksıya dikilir. Dikilmesi ile birlikte az miktarda su verilir. Bu yavru 10 gün içinde kök salınımı işlemini yapar ve büyüme evresine girer. 10. gün sonunda ise normal sulama işlemine devam edilmesi gerekir. Bu yavru, gelişmesini tam anlamıyla tamamlayabilmesi için 18 ila 24 derece arasında bir ortamda yetiştirilme işlemi yapılması gerekir. Mayıs ayı da bu işlem için uygun bir zamandır. Bu işlemin iyi bir şekilde olabilmesi için yetiştirilen ortamın gece sıcaklığı 20 dereceyi aşmamalıdır. İlkbaharda ise gece sıcaklığı 10 derecenin altında olmamalıdır.

Guzmanya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Guzmanya çiçeğini hemen sulamak gerekmez. Toprağı nemliliğini kaybetmeye başladığı zaman sulama işlemi yapılması uygundur. Sulama işlemi yaprak aralarına doğru su doldurma ile yapılmalıdır. Çiçek olan kısmına değil, yaprak kısmına doğru sulama işlemi yapılmalıdır. Sulama işlemi oda sıcaklığında olan su ile yapılmalıdır. Sulama işlemi için en uygun saat sabahın erken saatleridir. Sulama işlemi Mart ayından Ağustos ayına kadar kireçsiz su ile yapılmalıdır. Toprağı nemli olmalıdır. Kış aylarında sulama işlemi daha az yapılmalıdır. To Evde Guzmanya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde de yetiştiriciliği yapılabilir. Evde yetiştirilmesi için gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;

Ocak, Şubat ve Mart ayında güneş ışığını direkt olarak almalıdır.

Gece saatlerinde havadar ve serin yerlerde olmalıdır.

Nisan ve Kasım ayları arasında filtrelenen güneş ile olmalıdır. Çok fazla ısınması iyi değildir.

Sık sık pencerenin karşısında havalanma işlemi yapılmalıdır.

Guzmanya Çiçeği Latincesi

Guzmanya çiçeğinin Latince adı Kırmızı Yıldız anlamına gelen Guzmania Lingulata olarak bilinir.

Guzmanya Çiçeği Özellikleri

-Yarı aydınlık yerleri seven bir bitkidir.

Nemli toprakları sever.

-Türkiye'de evlerde yetiştiriciliği sık sık yapılan bir bitki olarak bilinir. Bir iç mekan bitkisidir.

-Yarı aydınlık yerleri sever. 5. Yapraklarının geniş ve yeşil renkte olduğu bilinir.

-Bahar ve yaz ayları gibi zamanlarda güneşin kendini göstermeye başladığı zamanlarda haftada 2 defa sulamak yeterlidir.

Guzmanya Çiçeği Anlamı

Guzmanya çiçeği bereket ve bolluk anlamlarına gelir. Bu anlamları ifade eder. Yaprağın her tarafına suyu ulaştırmak çiçek için yarar sağlayacaktır. Sulama işlemi belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Guzmanya çiçeği bakımı

Bakım Talimatları: Guzmania, yazın 18-20 °C, kışın 15 °C derece sıcaklığa gereksinim gösterir. İlkbahardan yaz sonuna kadar oda sıcaklığında kireçsiz su ile 2 günde bir Guzmania bitkisi sulanmalıdır. Kışın sulama azaltılmalıdır. Guzmania, yarı gölge veya hafif güneşli yerleri sever.