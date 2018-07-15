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'Güzel kaçmışım' dedi enselendi!

Konya'da, 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine süren otomobil sürücüsü M.F.K. (19), bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerden tespit edilip, yakalanan M.F.K. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan soruşturma açıldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 14:14
'Güzel kaçmışım' dedi enselendi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada M.F.K. tarafından sosyal medyadan paylaşılan video üzerine çalışma başlattı. Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Ulusal Sokak'ta polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobili polis memurunun üzerine sürdükten sonra kaçan sürücünün, bu anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

'Gözümde canlanır koskoca mazi, güzel kaçmışım' notuyla paylaşılan videodan sürücünün, M.F.K. olduğu belirlendi. Ekipler, M.F.K.'yi yürüttükleri çalışma sonucu yakalayıp, gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 14:14
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