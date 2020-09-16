Güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut talebi patladı

Ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, 2019’un aynı dönemine nazaran yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e yükseldi. Satışlarda 30 bin 292’yle (yüzde 17.8) İstanbul başı çekti. İpotekli satışlarda da İstanbul 15 bin 367 konut ve yüzde 20.2 payla ilk sırada yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 8 artarak 3 bin 893’ü buldu. Yabancıların ilgilerini çeken iller ise bin 648’le İstanbul, 784’le Antalya, 288’le Ankara, 148’le Mersin ve 133’le Yalova oldu. Son 3 ayda ülke genelinde satılan konut sayısı 590 bin adedi bulurken, yılın 8 ayında ise bir milyon barajı aşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının artışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak, “İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e ulaşması sevindirici bir gelişme” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada ayrıca “Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza ‘hayırlı olsun’ diyor, sektörümüzü kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiği de paylaştı.