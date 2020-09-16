  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut talebi patladı
Ekonomi

Güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut talebi patladı

Haziranda kamu bankaları tarafından başlatılan düşük oranlı destek kredinin yanı sıra sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları haziran, temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarında çok sayıda rekorun görülmesini sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 09:36:00 -
Güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut talebi patladı

Ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, 2019’un aynı dönemine nazaran yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e yükseldi. Satışlarda 30 bin 292’yle (yüzde 17.8) İstanbul başı çekti. İpotekli satışlarda da İstanbul 15 bin 367 konut ve yüzde 20.2 payla ilk sırada yer aldı. Yabancılara yapılan konut satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 8 artarak 3 bin 893’ü buldu. Yabancıların ilgilerini çeken iller ise bin 648’le İstanbul, 784’le Antalya, 288’le Ankara, 148’le Mersin ve 133’le Yalova oldu. Son 3 ayda ülke genelinde satılan konut sayısı 590 bin adedi bulurken, yılın 8 ayında ise bir milyon barajı aşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının artışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albayrak, “İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Konut satışlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408’e ulaşması sevindirici bir gelişme” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada ayrıca “Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza ‘hayırlı olsun’ diyor, sektörümüzü kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiği de paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı