Güvenli sokaklara millet desteği

Sebahattin Ayan İstanbul

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan ve kamuoyunda “sokak köpekleri yasası” olarak da bilinen “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gündemdeki yerini korurken teklif Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Muhalefet ve hayvanseverler ise kendi yandaşlarına yaptırdığı anketlere başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlanan kanun teklifine halkın yüzde 85 oranında ‘hayır’ diyor şeklinde taraflı sonuçlar yayımlayarak algı oluşturuyor. Diğer yandan Cumhur İttifakı’nın hazırladığı kanun teklifine ise toplumun her kesiminden destek yağıyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan kamuoyu araştırmacıları ‘hazırlanan kanun teklifine halk çok olumlu bakıyor. Yüzde 65 oranında yasanın geçmesini istiyorlar’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

Köpekçi kitleye karşı çekingenlik atlatıldı

Başıboş köpek sorununun yaşananlardan sonra halkın tepkisini çektiğini belirten gazeteci yazar Mehmet Ali Önel, “Başıboş sokak konusunu herhalde ilk gündeme getiren yazan gazetecilerden birisiyim. Yaklaşık altı yedi yıl oldu. Bu başıboş köpek sorunu meselesine dikkat çekmeye çalışıyorum. İlk zamanlarda yazmaya başladığım yıllarda açıkçası şöyle bir tablo vardı. Biz bunu yazıyoruz. Ama insanlar destek olmaktan çekiniyordu. Çünkü karşı tarafta öyle bir organize örgüt vardı ki adeta bir terör örgütü gibi katman katman bunların bütün ülke çapında örgütlenmişler. Ağzını açanın bir şekilde anında linç edildiğine herkes şahit oluyordu. O yüzden kimse açık açık desteğini gösteremiyordu. Ancak süreç içerisinde bu meseleler daha görünür hale geldi. Tabii çok üzücü olaylar da yaşandı. Birçok yerde çocukların vefatına köpekler tarafından diri diri yendiğine şahit olduk. Bunlar yaşandıkça ve bu köpekçi kitleye karşı birilerinin sesini çıkarmaya başladıkça insanlara cesaret geldi. Ve şimdi artık şu anda benim tahminim ben yazdığım yazılardan geri dönüşlere bakıyorum müthiş bir halkla artık uyanış var, destek var. Bu köpekçi kitleye karşı olan o çekingenlik tamamen atlatıldı. İnsanlar cesurca meseleyi ortaya koyuyor. Ve bu sorunun çözülmesini istiyor. Önceden şöyle bir tablo vardı. Bir avuç azgın azınlık öylesine bunlar güçlendi ki hem medyada hem de yani geleneksel medyada hem de sosyal medyada bunlar ağzını açanı linç ediyorlardı ve insanlar çekiniyordu. Ama bu nokta geçildi artık. Halkın sesi şu anda tamamıyla gür bir şekilde çıkıyor. Halk sorununa sahip çıkıyor ve köpekçi kitle de şimdi halka karşı sanki böyle bir halkın duyarlılığı yokmuş gibi bir algı yapmaya çalışıyor. Bunun için de işte kendilerine bağlı birtakım ajansları, medyaları kullanıyorlar. Ama artık geçmiş olsun. Bu mesele halkın vicdanında çözülmüştür. Parlamentoda halktaki tepkinin bu noktaya geldiğini gördükten sonra adım atmaya başladı ve yasa hazırlığı başlandı. Onlar da bir miktar bağırıp çağıracaklar ama bağırdıklarıyla kalacaklar. Yapacakları fazla bir şey yok” şeklinde konuştu.

Halkın yüzde 65'i teklife olumlu bakıyor

Cumhur İttifakı’nın hazırladığı kanun teklifine halktan çok destek olduğunu vurgulayan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, “Türkiye’de halkın kahir ekseriyeti bu sorunun çözülmesini istiyor. Çözülmesiyle ilgili de aslında bence hükümetin hazırladığı yasa makul. Orada sadece bu işte ötenazi ve ölüm meselesi, tartışma konusu. Bir de şu an ilginç olan tarafı şu; sokak hayvanları daha çok belediyelerin sorunu ve belediyeleri de daha çok Cumhuriyet Halk Partisi’nde. Cumhuriyet Halk Partisi’nin konuya daha makul yaklaşması lazım. Çünkü bir bakıma da onların çözeceği sorun. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, büyük şehirlerde. Bir de yasaya uymayız gibi söylemlerde bulunuyorlar. Yani kanun koyucu kanunu koyar insanlar da uyar. Yani vergi ödemek zorunda kalan bir mükellef ben bu vergi kanununa karşı çıkıyorum diyemediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi de bu yasaya karşı çıkma ifadesi doğru değil. Hatta şöyle ilginç de bir şeyi var. Cumhuriyet Halk Partisi artık eski Cumhuriyet Halk Partisi değil. Yani ortalama yüzde 10’luk rasyonel bir seçmen kitlesiyle tekrar yüzleşti. Ben bu tür marjinal tavırlarının kendileri için de çok doğru olmadığını düşünüyorum. O biraz daha eski siyaset tarzı gibi. Halkın yüzde 65’ten fazlası sorunun çözülmesini istiyor. Nasıl çözüleceği işte hükümette ve komisyonlardaki tartışmalara kalmış. Bir de tabii duygusal tarafı var şimdi. Normalde sanki millet silahları eline alacak sokakta köpek kalkışacak ki böyle bir durum yok zaten. Abdullah Güler Bey’in açıklamaları çok sağlıklı bu konuda. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden kendi kültürümüzden ve dünyadaki uygulamalardan örneklere bakıyorlar ona göre bir teklif hazırlıyorlar. Kanun makul bir kanun böyle geçer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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