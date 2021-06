Güvenli limana talep arttı

Güvenli liman altın prim yapmaya devam ediyor. Ons altının yatırımcılar tarafından tercih edilmesi, bin 910 doların üzerine çıkması büyük yankı uyandırıyor. Ons’tan güç alan gram altının 522 lirayı, çeyrek altının 860 lirayı bulması ise “Yeni rekorlar yolda” şeklinde yorumlanıyor.

Sert rüzgârlar esebilir

Piyasa analistleri tarafından ABD’de faiz artırımlarının 2022’ye ertelendiğinin açıklanması halinde ons altının 2 bin dolara fırlayabileceğine işaret edildi. Ayrıca “Gram altın da esen sert rüzgârdan etkilenebilir, değer üstüne değer kazanabilir” denilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Gelinen aşamada dijital varlık satanlar da güvenli liman altına yöneliyor. Yani kripto para geri plana atılıyor, altın öne çıkıyor. Her an her şey olabilir. Ons altın 2 bin 100 dolara da varabilir. Gram altın ise 550 liraya yahut 560 liraya dayanabilir. Öte yandan; hayat kademeli olarak normale dönüyor, düğün dönemi açılıyor. Nikâhlar ve törenler altına talebi artırabilir, yeniden ralli yaptırabilir.”

Arayış devam ediyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede yatırımcıların güvenli liman arayışlarının devam ettiğini belirtti.

Joe Biden yönetiminin piyasaya yüklü likidite sunduğunu anımsatan Yıldırımtürk, şunları söyledi: “ABD’de yardımlar, teşvikler devrede. Yatırımlara, projelere yenileri ekleniyor. Bu durum üretici ve tüketici fiyatlarını bir miktar arttıracak. Tabii artış önlenemeyecek miktarda olmayacak. Bu bir kenara para otoritesi Fed de faiz artırımı konusunda aceleci değil. Kurumun 2022’de faiz artırımına gideceği öngörülüyor. Hal böyle olunca altına teveccüh artıyor. Bir de pek çok ülkede kripto paralarla ilgili sınırlamalara gidildi. Sınırlamalar da doğal olarak yatırımcıları altın alıp satmaya itti.”

Sonbahara dikkat

Olan bitenlerin yakından takip edileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, “Ons altın yazın yatay bir eğilim ortaya koyabilir. Bin 920 dolarda kalabilir veya bin 940 dolara çıkabilir. Ama eylül ve ekimde ibre daha da yukarı dönebilir. Ons altın 2 bin doları geçebilir. Fed faiz oranlarına dokunmadığı, aşılanma yaygınlaştığı, normalleşme devam ettiği takdirde üretici ve tüketici fiyatları artar ki bu da altına yeni bir yön verir” dedi.

Dolar belirleyici

Yıldırımtürk, gram altın fiyatında doların belirleyici olduğunu dile getirdi. Yıldırımtürk, “Dolar 8.70 lira ya da 9 lira olursa altın 540 lirayı geçebilir, 550 liradan satılabilir ama 8.20 liraya gerilerse ki -bu pek mümkün değil- 500 liraya ya da 490 liraya çekilebilir” diye konuştu. Yatırımcıları temkinli olmaya çağıran Yıldırımtürk, “Birikimleri olanlar, kısa vadeli alım satımlardan kaçınmalılar. Paralarının yüzde 30’unu veya yüzde 40’ını altına ayırmalılar. Orta ve uzun vadeli alım satımlar yapmalılar. Gümüşün de prim yaptığını, kâr ettirdiğini dikkate almalılar” tavsiyelerinde bulundu.

Esnaf umutlu

Hayatın normale dönmesiyle Kapalıçarşı’nın daha da hareketlenmesi bekleniyor. Çarşı esnafından Mehmet Ali Yıldırımtürk, düğün mevsiminin başlamasıyla dükkânlara geliş gidişlerin artacağının altını çizdi. Yıldırımtürk, “Haziran ayında olumlu sonuçlar gelirse temmuz da iyi geçer. Turizm sezonu çok bizim için çok ama çok önemli. Çünkü Rusya’dan ve Avrupa’dan gelecek tatilciler piyasayı kuvvetlendirir” diye konuştu.