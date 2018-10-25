Gut hastalığına iyi gelen yağlar

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Gut hastalığı genellikle ayak baş parmağında başlar ve eklemlerde şişme, ağrı ve kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkar, yürümeyi zorlaştırabilir. Gut, bir artrit şeklidir ve aşırı kırmızı etin fazla tüketimi ile hastalık riskini taşırlar. Esansiyel yağlar kullanarak, hastalığın neden olduğu acı ve ağrı gibi semptomları hafifletebilirsiniz. Halk arasında “Kralların hastalığı” ya da “zengin hastalığı” olarak da bilinir. Gut, kadınlardan daha fazla erkekleri etkilemektedir. Ancak kadınlarda da menopozdan sonra görülebilir.

GUT HASTALIĞI İÇİN HANGİ ESANSİYEL YAĞ NASIL KULLANILIR?

FESLEĞEN YAĞI

Fesleğen yağı, birçok güçlü kimyasal içerir. Fesleğen inflamasyonu azaltabilir ve eklemlerde kıkırdak yıkımını önleyebilir. Ağrıyı hafifletebilir ve kemiklerin hasar görmesini önleyebilir. Ayağınızı soğuk suyla dolu bir kap içinde 15 dakika bekletin ve ardından kurulayın. Sıcak bir havluya 8 damla fesleğen yağı damlatın. Havluyu ayağınıza sararak masaj yapın. İki dakika bekletin. 1-2 hafta boyunca günde üç kez tekrarlayın.

PAPATYA YAĞI

Dünyanın en eski ilaçlarından biri papatyadır. Gut hastalığının neden olduğu ağrıları hafifletir. 15 damla papatya yağı, 15 damla buhur yağı, 6 damla nane yağı ve 4 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırarak bir cam kavanoza aktarın. Ayağınıza 15 damla karışımdan dökün ve masaj yapın. Bir hafta boyunca günde üç kez tekrarlayın.

KEKİK YAĞI

Kekik yağı, antiseptik ve antibakteriyeldir, inflamasyonu azaltır. Bir kasede 2 çay kaşığı süt, 6 damla kekik yağı ve 5 damla buhur yağını karıştırın. Ayağınızı koyabileceğiniz 2 ayrı kabın birine soğuk su diğerine ılık su doldurun. Hazırladığınız karışımın yarısını soğuk suya, kalan yarısını ılık suya karıştırın. Ayağınızı önce 10 dakika ılık suda bekletin. Daha sonra 10 dakika daha soğuk suda bekletin ve ayağınızı kurulayın. Bu tedavi yöntemini 2 hafta boyunca günde bir kez kullanın.

REZENE YAĞI

Rezene, dünyadaki en etkili tıbbi bitkilerden biridir. Gut ve diğer inflamatuar hastalıkların tedavisinde önemli bir role sahiptir. Anti-inflamatuar ve analjezik bileşenler içeren rezene yağı, bu özellikleri ile gut semptomlarını azaltabilir. Eklemdeki şişliği ve acıyı azaltır. Sıcak havluya 3 damla rezene yağı damlatın ve etkilenen ayağın etrafına havluyu sarın. 2-3 dakika masaj yapın. 1-2 hafta boyunca her gün tekrarlayın. 3 damla biberiye yağı ve 2 damla papatya yağını karıştırın. Karışımı soğuk bir havluya dökün ve etkilenen eklemi havluyla sarın, 5 dakika bekletin. Bir hafta boyunca günde bir kez tekrarlayın.