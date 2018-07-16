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Gururumuz Çakır: 'Allah nasip etti...'

Çakır, 2018 Dünya Kupası sonrası Rusya dönüşü İstanbul'da açıklamalar yaptı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:21
Gururumuz Çakır: 'Allah nasip etti...'

Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası sonrası Rusya dönüşü İstanbul'da açıklamalar yaptı.
2018 Dünya Kupası'nda yarı final yöneten Cüneyt Çakır ve ekibi Bahattin Duran ile Tarık Ongun, Türkiye'ye dönüş yaptı.

Cüneyt Çakır'ın Atatürk Havalimanı'nda TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Gönül isterdi ki Milli Takımımız da olsun ama biz hakem takımı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımızı dalgalandırdık. Allahım nasip etti, iki dünya kupası gördük. Yarı finale kadar yükseldik. Bizim adımıza değil ülkemiz adına gurur verici. Sonuçta orada, "Türk hakem" dediler bize."

"ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİK"

"Biz hiçbir turnuvaya final yöneteceğiz diye gitmiyoruz. Turnuva öncesi de konuştuk. Tek hedefimiz, önümüzdeki maçı yönetmek. Adım adım gitmek. Biz böyle ilerledik. Atamalar bizim görevimiz değil. Biz sahada performans sergileriz. Takdir yöneticilerindir. Başarılı bir Dünya Kupası oldu. Biz de ülkemizi başarıyla temsil ettik."

"VAR HAKEMLER DEĞİL FUTBOL İÇİN VAR"

"VAR sistemi yeni bir sistem. Bu sene başından itibaren de bizim ülkemizde uygulansacak. Ben fayda sağlayacağını düşünüyorum. Adalet duygusunu getirdiğine inanıyorum. Dünya Kupası'nda bu görüldü. İnsanların endişeleri vardı, hiçbiri olmadı. Pozitif bir fayda sağladı. Ülkemizde de çok faydalı olacaktır. Herkesin desteğine ihtiyaç var. Başta sıkıntılar olabilir. VAR hakemler için değil futbol için gelmiş bir projedir. Bunun faydası hepimize olacaktır.

Sahada karar veren hakemdir. Bunu unutmayın. VAR değildir. VAR önerir, hakem karar verir. Her zaman sahanın hakimi hakemdir."

"DÜNYANIN EN İYİ İKİ YARDIMCI HAKEMİ"

"43 gündür Rusya'daydık. Çok yorulduk. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. Onlar benim canlarım. Beraber başardık. O yüzden dünyanın en iyi iki yardımcı hakemi olmak yetmiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çalışıyorlar, çok yetenekliler."

CÜNEYT ÇAKIR, TÜRKİYE DIŞINA TRANSFER OLACAK MI?

"Rakam yanlış. Bilmiyorum. Teklif var mı? Bazı şeyleri siz çıkarıyor, inanıyorsunuz. Sonra da bana rakam soruyorsunuz."

Bahattin Duran'ın açıklamaları:

"43 günlük maceraydı. Çok mutluyum. Vatanımıza kavuştuk. Topraklarımıza kavuştuk. Biz aramızda şöyle konuştuk. 2 Dünya Kupası yönettik arka arkaya. 2014'te yarı finale çıkan 4 takım yoktu. Bir tek Türk takımı vardı."

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:21
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