Gürsel Tekin partisini topa tuttu: Tanju Özcan'ı da Genel Merkez yöneticilerini de kınıyorum!
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almasını, Habertürk TV'de değerlendirdi. Tekin, "Hem Tanju'yu hem Genel Merkez yöneticilerini kınıyorum." dedi.
Yeniakit.com.tr
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.
'Yüreğin yetmedi' iması!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından seslendi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki sessizliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alarak eleştiren Özcan, Kılıçdaroğlu'na, "Yüreğin yetmiyor." imasında bulunarak şunları söyledi:
1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti. Sayın Genel Başkanım. Sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim. Hazırım inan olsun. Sandıkta dürüvereyim defterini. Güvenin bana. Yenerim!!!
Kübra Par, Tanju Özcan'ın sözleri yayın konuğu Gürsel Tekin'e sordu.
Cevabında sert ifadeler kullanan CHP'li Tekin, şunları söyledi:
Tanju Özcan bugün gerçekten haddini aşmıştır. Hem Tanju'yu şiddetle kınıyorum, aynı zamanda Genel Merkez yöneticilerini de kınıyorum.
Genel Merkez yöneticilerini gereğini yapmadıklarını için kınıyorum. Öyle Twitter hesabından genel başkanına meydan okuyacak adamı bir dakika tutmam.