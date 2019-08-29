Gürcü sporcuların kamp için tercihi Atlama Kuleleri oldu

2011 UNIVERSIADE kapsamında yapılan Erzurum Atlama Kuleleri, bugünlerde Gürcü sporcuları ağırlıyor. Ski Clab Koba Cakadze kulübü sporcuları atlama kulelerinde antrenman atlayışları yapıyor.

Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri, bugünlerde Gürcistanlı minik ve yıldız kayakçıları konuk ediyor. Kamp için Erzurum atlama kulelerini tercih eden Gürcü kafile, Dadaşlar Diyarında kamp yapmaktan oldukça mutlu. Gürcistan’ın Bakuriani Kentinden gelen Ski Clab Koba Cakadze kulübü, gelecek vaat eden 4 erkek üç bayan sporcusunu Erzurum’da kampa aldı. Yaşları 10 ile 13 arasında değişen Gürcü kayakçılar, atlama kulelerinden antrenman atlayışları yapıyor. Antrenörler George Diakonashvilive Gela Sotishvili, sporcuların performansından oldukça memnun. Gürcü Antrenörler, alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve Erzurum kampına gelecek vaat eden sporcuları getirdiklerini söylediler. İki antrenör de Erzurum’un kam için ideal bir yer olduğunun altını çizerken, atlama kulelerini de ‘Harika’ olarak değerlendirdiler.

2011 UNIVERSADE kapsamında Erzurum’a yapılan ve Türkiye’nin tek kayakla atlama kulelerinin rampalarından antrenman atlayışları yapan Gürcü sporcuların, kamptan memnun olması Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i mutlu etti.

Taşkesenligil, “Yüksek irtifa kampları için gerek futbolda gerekse diğer branşlarda bir çok sporcu ve takım ilimize kampa geliyor. Daha önce de milli sporcularımız, Ukrayna, Rusya ve Slovenya gibi ülkelerin sporcuları ile birlikte ilimizde atlama kampları yaptılar. Şimdi de Gürcistan’ın Ski Clab Koba Cakadze kulübü kayakçıları ilimizde kayakla atlama kampı yapıyor. Bu da bizleri sevindiriyor” dedi.

Taşkesenligil, Gürcü antrenörleri ve sporcuları ziyaret ederek başarı dileğinde bulunarak, kendilerini Erzurum’da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Atlama Kuleleri Yeniden GSİM’nin

Bu arada iki yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Kayak Federasyonu’na verilen Atlama Kuleleri, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne iade edildi. Kayak Federasyonu’nun atlama kulelerini ve TOHM olarak kullanılan kule otelini yeniden Erzurum GSİM’ne devretti. İl Müdürlüğü atlama kulelerini ve kule kafeyi işletmeye başladı. Bir süreden beri atlama kuleleri kule kafe yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.