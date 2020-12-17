Gürcistan'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 201 bini geçti

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da son 24 saatte 2 bin 981 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 201 bin 368'e ulaştığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ülkede, son 24 saate Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Böylece virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 1953'e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 981 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülke genelinde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 201 bin 368'e çıktı.

İyileşen sayısı ise 2001 artarak 169 bin 282’ye yükseldi.

Ülke genelinde 471 kişi karantinada, 6 bin 758 kişi hastanelerde, 2 bin 247 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetim altında tutuluyor.

Toplam 30 bin 107 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 1130 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Ülkede aralık başında ise günlük vaka sayısı 5 bini geçmişti.















