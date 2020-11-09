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Aktüel Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti
Aktüel

Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-11-09 02:15:11 -
Gürcistan'da güvenlik güçleri Merkez Seçim Komisyonu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti

TİFLİS (AA) - Gürcistan güvenlik güçleri, 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimin sonuçlarını kabul etmeyerek seçimin yenilenmesini talep eden ve başkent Tiflis'te Merkez Seçim Komisyon binasının girişlerini kapatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.

Genel seçimlerin yenilenmesini ve Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania'nın görevden alınmasını isteyen göstericiler Tiflis'te Merkez Seçim Komisyonu binası önünde toplandı.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullanarak göstericilere müdahale etti.

Yaşanan olayların ardından muhalefet liderleri, göstericileri Tiflis'te akşam saat 18:00'de protesto gösterilerini yenilemeleri için çağırdı. Merkez Seçim Komisyonu önündeki göstericilerin büyük kısmı polis müdahelesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin şeffaf ve demokratik bir şekilde yapıldığını belirterek, muhalefeti provokatif adımları atmakla suçladı.

- Muhalefet ortak bildiri imzalamıştı

Muhalefet, ülkenin tarihinde ilk kez çoğunluk yerine nispi temsil sistemi ile düzenlenen ve parlamentoya girecek 150 milletvekilini belirmek için yapılan seçimde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 48,24 oy almasına tepki göstererek, hükümeti hile yapmakla suçluyor.

Aralarında seçim barajını geçen partilerin de olduğu muhalefet, parlamentoya girmemek, sonuçları reddetmek ve seçimin yenilenmesini talep etmek amacıyla 3 Kasım'da ortak bildiri imzalamıştı.

- Gürcistan'daki genel seçimler ve sonuçları

Genel seçimde kesin olmayan ilk sonuçlara göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 48,24 ile birinci sırada, ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğündeki "Birleşik Ulusal Hareketi-Birleşik Muhalefet" seçim bloku ise yüzde 27,16 oy alarak ikinci sırada yer alıyor.



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