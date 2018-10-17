Gürcan Bilgiç: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman hakemleri baskı altına almaya çalışıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürcan Bilgiç, Orman'ın hakemleri baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Gürcan Bilgiç, "Şampiyon olurken hakemlere saygı duyup, puan kaybederken fikir değiştirmek de istikrarsızlıktır." şeklinde konuştu.

"BABEL'İN KIRMIZI KARTI VAR İNCELEMESİNE ALINMADI"

Fotomaç Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Gürcan Bilgiç şunları söyledi:

"Fikret Orman'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun gitmesi için müthiş bir kampanya başladı. Ben "iki" demiştim ama hesap şaşmış. Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu ve geçen sene Galatasaray'ı yense, alacağı ikinci şampiyonlukta MHK Başkanı Yusuf Namoğlu olacaktı.

Orman, özellikle VAR yorumlarını eleştirirken, aslında bundan sonraki takdir haklarının kendi lehlerine olmasını istedi. Hem sahadaki hem ekran başındaki hakemleri baskı altına almaya çalıştıktan sonra, sosyal medya üstünden de 200 bine yakın twit ile Namoğlu da markaja alındı. Bunlar yaşanırken, eski yönetici Erdal Torunoğlu'nun yöneticilerin cebinden trol hesaplar oluşturulduğunu ve ödemelerini yaptığını söylemesi de duruma biraz ışık tuttu.

Son Konya maçında Querasma'nın ikinci sarı kartı, Babel'in direkt kırmızı olacak hareketi VAR incelemesine alınmadı. Şunu bilelim ki hakem kararlarında asla istikrar olmayacak. Her takımın taraftarı kendi adına yorum yapıp, maç anındaki incelemeyi kabul etmeyebilir. Ama şampiyon olurken hakemlere saygı duyup, puan kaybederken fikir değiştirmek de istikrarsızlıktır."