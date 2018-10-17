THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Gürcan Bilgiç: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman hakemleri baskı altına almaya çalışıyor

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman hakkında sert eleştirilerde bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
Gürcan Bilgiç: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman hakemleri baskı altına almaya çalışıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürcan Bilgiç, Orman'ın hakemleri baskı altına almaya çalıştığını söyledi. Gürcan Bilgiç, "Şampiyon olurken hakemlere saygı duyup, puan kaybederken fikir değiştirmek de istikrarsızlıktır." şeklinde konuştu.

"BABEL'İN KIRMIZI KARTI VAR İNCELEMESİNE ALINMADI"

Fotomaç Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulunan Gürcan Bilgiç şunları söyledi:

"Fikret Orman'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun gitmesi için müthiş bir kampanya başladı. Ben "iki" demiştim ama hesap şaşmış. Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu ve geçen sene Galatasaray'ı yense, alacağı ikinci şampiyonlukta MHK Başkanı Yusuf Namoğlu olacaktı.

Orman, özellikle VAR yorumlarını eleştirirken, aslında bundan sonraki takdir haklarının kendi lehlerine olmasını istedi. Hem sahadaki hem ekran başındaki hakemleri baskı altına almaya çalıştıktan sonra, sosyal medya üstünden de 200 bine yakın twit ile Namoğlu da markaja alındı. Bunlar yaşanırken, eski yönetici Erdal Torunoğlu'nun yöneticilerin cebinden trol hesaplar oluşturulduğunu ve ödemelerini yaptığını söylemesi de duruma biraz ışık tuttu.

Son Konya maçında Querasma'nın ikinci sarı kartı, Babel'in direkt kırmızı olacak hareketi VAR incelemesine alınmadı. Şunu bilelim ki hakem kararlarında asla istikrar olmayacak. Her takımın taraftarı kendi adına yorum yapıp, maç anındaki incelemeyi kabul etmeyebilir. Ama şampiyon olurken hakemlere saygı duyup, puan kaybederken fikir değiştirmek de istikrarsızlıktır."

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:37
  1. Konya
  2. Gürcan Bilgiç
  3. Fikret Orman
  4. Beşiktaş
  5. Hakem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR’dan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı
    1. İŞKUR’dan kadınlara günlük 70 TL cep..
    2. Fas Kralı'ndan şaşırtan karar!..
    3. Mide kanserine isot doğal önlem
    4. CHP'liler bir işçiyi tekme tokat..
    5. Kendisi için en büyük tehdidi söyledi
    6. Nabil Dirar'ın menajeri transfer..
    7. Amerika gibi ‘İsrail’in başkenti’..
    8. Safra taşının tek çaresi ameliyat
    9. 'Karım kayboldu' diye polise gitti!..
    10. Nobel ödüllü Aziz Sancar en büyük..
    11. TOKİ konutlarına nasıl başvuru yapılır?
    12. Ortak Operasyon Odası'ndan İsrail..
    13. 'Mekanı tarayın, Arda'yı bacağından..
    14. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    15. Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    16. 11 Suudi yetkili konsolosluk binasına..
    17. Süper Lig'de deprem! Kokaine rastlandı
    18. Dünyada sadece 45 ton var! Karaman'da..
    19. Siz siz olun huzuru seçin
    20. Başkan Erdoğan: Türkiye, dün olduğu..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...