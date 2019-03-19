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Gurbette Trabzonspor aşkı

Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti Backnank kenti yakılarındaki bir bahçe evi ’Gurbette Trabzonspor aşkı böyle olur’ dedirtti.

19 Mart 2019 Salı 16:26
Gurbette Trabzonspor aşkı

Almanya’nın Baden Württemberg eyaleti Backnank kenti yakılarındaki bir bahçe evi ’Gurbette Trabzonspor aşkı böyle olur’ dedirtti.


Backnank kentini 81 numaralı otoyola bağlayan 14 numaralı kara yolu üzerindeki bahçe evi, yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor. Bahçenin giriş kapısına bordo-mavi renklerle “Lazkondu Str 61” yazan taraftar, bahçe duvarına ise Trabzonspor bayrağının yanı sıra Bundesliga takımlarından VFB Stuttgart’ın bayrağını asmış. Trabzonspor bayrağında “Laz Sülo” yazan taraftar, gurbette ’Trabzonspor aşkı böyledir’ dedirtti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:26
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