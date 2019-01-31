Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi31 Ocak 2019 Perşembe 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.616
|0,20
|BIST ANKARA
|132.545
|0,15
|BIST ANTALYA
|53.277
|1,63
|BIST BALIKESİR
|48.612
|0,71
|BIST BURSA
|148.599
|2,13
|BIST DENIZLI
|83.723
|0,49
|BIST ISTANBUL
|107.183
|1,53
|BIST IZMIR
|164.677
|0,58
|BIST KAYSERI
|309.524
|1,04
|BIST KOCAELI
|241.731
|1,58
|BIST KONYA
|61.559
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|166.847
|1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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