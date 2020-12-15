Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.984
|-1,30
|BIST ANKARA
|2.231
|0,00
|BIST ANTALYA
|2.062
|-1,11
|BIST BALIKESİR
|1.883
|-0,30
|BIST BURSA
|3.534
|-0,36
|BIST DENIZLI
|2.780
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|1.450
|-0,29
|BIST IZMIR
|3.126
|0,09
|BIST KAYSERI
|7.864
|-1,64
|BIST KOCAELI
|3.379
|0,36
|BIST KONYA
|3.266
|-5,79
|BIST TEKIRDAĞ
|9.299
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)