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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:33:27 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.984-1,30
BIST ANKARA2.2310,00
BIST ANTALYA2.062-1,11
BIST BALIKESİR1.883-0,30
BIST BURSA3.534-0,36
BIST DENIZLI2.780-0,26
BIST ISTANBUL1.450-0,29
BIST IZMIR3.1260,09
BIST KAYSERI7.864-1,64
BIST KOCAELI3.3790,36
BIST KONYA3.266-5,79
BIST TEKIRDAĞ9.299-0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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