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Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:35:14 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.165 0,19
BIST ANKARA 2.151 0,10
BIST ANTALYA 1.440 -0,42
BIST BALIKESİR 1.485 0,69
BIST BURSA 3.069 -0,30
BIST DENIZLI 2.883 -0,58
BIST ISTANBUL 1.234 0,50
BIST IZMIR 2.646 0,07
BIST KAYSERI 6.162 -0,72
BIST KOCAELI 2.457 -0,03
BIST KONYA 1.996 -0,42
BIST TEKIRDAĞ 7.288 0,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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