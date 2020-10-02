Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.165
|0,19
|BIST ANKARA
|2.151
|0,10
|BIST ANTALYA
|1.440
|-0,42
|BIST BALIKESİR
|1.485
|0,69
|BIST BURSA
|3.069
|-0,30
|BIST DENIZLI
|2.883
|-0,58
|BIST ISTANBUL
|1.234
|0,50
|BIST IZMIR
|2.646
|0,07
|BIST KAYSERI
|6.162
|-0,72
|BIST KOCAELI
|2.457
|-0,03
|BIST KONYA
|1.996
|-0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|7.288
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)