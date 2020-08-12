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Ekonomi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:29:21 -
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.099 -0,49
BIST ANKARA 2.078 -0,72
BIST ANTALYA 1.316 -3,77
BIST BALIKESİR 1.204 -1,16
BIST BURSA 2.540 -1,61
BIST DENIZLI 2.311 -1,00
BIST ISTANBUL 1.168 0,59
BIST IZMIR 2.350 -0,49
BIST KAYSERI 5.166 -0,45
BIST KOCAELI 2.324 -0,93
BIST KONYA 1.423 -0,30
BIST TEKIRDAĞ 7.608 -1,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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