Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması05 Şubat 2019 Salı 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|662.391.724
|Türk Hava Yolları
|450.969.968
|İş Bankası (C)
|355.779.274
|Kardemir (D)
|305.425.382
|Vakıflar Bankası
|193.806.994
|Petkim
|172.769.587
|Akbank
|172.568.111
|T. Halk Bankası
|160.948.691
|Aselsan
|159.276.745
|Koza Madencilik
|153.703.513
|Türk Telekom
|140.004.056
|Yapı ve Kredi Bank.
|122.588.293
|Emlak Konut GMYO
|84.152.791
|Koza Altın
|73.171.312
|ICBC Turkey Bank
|60.571.831
|Odaş Elektrik
|49.338.195
|Ereğli Demir Çelik
|47.919.077
|Soda Sanayii
|46.679.580
|Tüpraş
|38.942.540
|Şişe Cam
|35.857.649
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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