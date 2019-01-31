Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması31 Ocak 2019 Perşembe 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|545.288.165
|Garanti Bankası
|436.942.418
|Kardemir (D)
|266.740.105
|Türk Telekom
|210.639.812
|ASELSAN
|206.541.304
|Halkbank
|170.057.369
|Petkim
|162.377.573
|Akbank
|138.037.401
|ICBC Turkey Bank
|137.979.466
|İş Bankası (C)
|129.098.494
|Emlak Konut GMYO
|126.912.638
|Yapı ve Kredi Bank.
|121.029.962
|Koza Madencilik
|105.963.209
|Vakıflar Bankası
|101.719.565
|Koza Altın
|97.565.486
|Ereğli Demir Çelik
|85.090.176
|Odaş Elektrik
|58.398.701
|Zorlu Enerji
|51.137.482
|Tüpraş
|46.499.134
|Arçelik
|45.217.647
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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