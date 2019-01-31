Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 545.288.165 Garanti Bankası 436.942.418 Kardemir (D) 266.740.105 Türk Telekom 210.639.812 ASELSAN 206.541.304 Halkbank 170.057.369 Petkim 162.377.573 Akbank 138.037.401 ICBC Turkey Bank 137.979.466 İş Bankası (C) 129.098.494 Emlak Konut GMYO 126.912.638 Yapı ve Kredi Bank. 121.029.962 Koza Madencilik 105.963.209 Vakıflar Bankası 101.719.565 Koza Altın 97.565.486 Ereğli Demir Çelik 85.090.176 Odaş Elektrik 58.398.701 Zorlu Enerji 51.137.482 Tüpraş 46.499.134 Arçelik 45.217.647 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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