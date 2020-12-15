  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:34:56 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası770.136.287
Petkim727.464.627
Odaş Elektrik662.753.780
Halkbank662.164.497
Kardemir (D)557.886.418
Şişe Cam525.629.064
Vakıflar Bankası389.617.171
Aselsan365.043.645
Tümosan Motor ve Traktör333.937.393
Doğan Holding281.671.028
Tüpraş280.680.774
Türk Hava Yolları276.583.996
Tekfen Holding274.517.600
Yapı ve Kredi Bankası261.561.253
Türkiye Sigorta185.189.015
Albaraka Türk179.197.962
Akbank178.757.580
Bim Mağazalar175.023.287
Özak GMYO162.935.321
İpek Doğal Enerji157.683.787

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak
Gündem

Tümamiral Cihat Yaycı'dan yaptırım açıklaması: İtici roket etkisi yapacak

ABD'nin açıkladığı CAATSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulama kararına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Müstafi Tümamiral ve Bahçe..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!
Siyaset

Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada katılımcılara CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gizli ittifak soruldu. Ankete katılan CHP, İYİ Pa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay