Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|668.518.333
|ASELSAN
|488.562.687
|Garanti Bankası
|484.028.866
|Kardemir (D)
|481.169.932
|Türkiye Sigorta
|298.471.731
|Petkim
|209.077.175
|Türk Hava Yolları
|189.199.410
|Odaş Elektrik
|184.792.000
|Akbank
|162.687.531
|İpek Doğal Enerji
|156.661.482
|Koza Altın
|104.263.208
|Aksa Enerji
|98.936.409
|İş GMYO
|97.817.438
|Koza Madencilik
|89.742.356
|Netaş Telekomünikasyon
|85.641.533
|Migros Ticaret
|84.617.395
|Koç Holding
|84.508.615
|Tüpraş
|81.652.684
|Vakıflar Bankası
|73.372.329
|Pegasus
|68.595.050
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)