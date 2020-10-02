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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:38:37 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 668.518.333
ASELSAN 488.562.687
Garanti Bankası 484.028.866
Kardemir (D) 481.169.932
Türkiye Sigorta 298.471.731
Petkim 209.077.175
Türk Hava Yolları 189.199.410
Odaş Elektrik 184.792.000
Akbank 162.687.531
İpek Doğal Enerji 156.661.482
Koza Altın 104.263.208
Aksa Enerji 98.936.409
İş GMYO 97.817.438
Koza Madencilik 89.742.356
Netaş Telekomünikasyon 85.641.533
Migros Ticaret 84.617.395
Koç Holding 84.508.615
Tüpraş 81.652.684
Vakıflar Bankası 73.372.329
Pegasus 68.595.050

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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