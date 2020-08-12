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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:31:01 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.304.679.950
Emlak Konut GMYO 594.153.244
Garanti Bankası 539.122.109
ASELSAN 507.906.392
Pegasus 489.154.800
Odaş Elektrik 331.451.582
Akbank 321.139.736
Turkcell 267.523.917
Tüpraş 203.351.266
TAV Havalimanları 199.571.685
Karsan Otomotiv 194.126.800
Vakıflar Bankası 190.989.484
Şişe Cam 184.280.156
Kardemir (D) 172.509.224
Yapı ve Kredi Bankası 165.034.161
Migros Ticaret 162.673.376
Güneş Sigorta 160.744.631
Bim Mağazalar 157.116.466
İş Finansal Kiralama 131.429.842
Koç Holding 128.614.243

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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