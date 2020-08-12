Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.304.679.950
|Emlak Konut GMYO
|594.153.244
|Garanti Bankası
|539.122.109
|ASELSAN
|507.906.392
|Pegasus
|489.154.800
|Odaş Elektrik
|331.451.582
|Akbank
|321.139.736
|Turkcell
|267.523.917
|Tüpraş
|203.351.266
|TAV Havalimanları
|199.571.685
|Karsan Otomotiv
|194.126.800
|Vakıflar Bankası
|190.989.484
|Şişe Cam
|184.280.156
|Kardemir (D)
|172.509.224
|Yapı ve Kredi Bankası
|165.034.161
|Migros Ticaret
|162.673.376
|Güneş Sigorta
|160.744.631
|Bim Mağazalar
|157.116.466
|İş Finansal Kiralama
|131.429.842
|Koç Holding
|128.614.243
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)