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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

31 Ocak 2019 Perşembe 13:23
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ70.887-0,30
BIST SINAİ120.6441,21
BIST GIDA, İÇECEK116.9040,63
BIST TEKSTIL, DERİ28.7291,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM47.1651,35
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK121.4231,46
BIST TAŞ, TOPRAK68.4701,48
BIST METAL ANA216.5471,80
BIST METAL EŞYA, MAKİNA136.6111,35
BIST MADENCİLİK74.414-2,30
BIST HİZMETLER78.5790,68
BIST ELEKTRİK3.4362,97
BIST ULAŞTIRMA161.5401,43
BIST TURİZM7.2351,59
BIST TİCARET209.932-0,04
BIST İLETİŞİM35.2780,66
BIST SPOR30.1411,05
BIST İNŞAAT78.2931,09
BIST MALİ119.2101,73
BIST BANKA141.0631,53
BIST SİGORTA275.4840,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG98.4032,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM93.2772,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.7751,77
BIST TEKNOLOJİ105.4780,86
BIST BİLİŞİM18.3472,26
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.27.4161,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:23
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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