Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi31 Ocak 2019 Perşembe 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.887
|-0,30
|BIST SINAİ
|120.644
|1,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.904
|0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.729
|1,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.165
|1,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.423
|1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.470
|1,48
|BIST METAL ANA
|216.547
|1,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.611
|1,35
|BIST MADENCİLİK
|74.414
|-2,30
|BIST HİZMETLER
|78.579
|0,68
|BIST ELEKTRİK
|3.436
|2,97
|BIST ULAŞTIRMA
|161.540
|1,43
|BIST TURİZM
|7.235
|1,59
|BIST TİCARET
|209.932
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|35.278
|0,66
|BIST SPOR
|30.141
|1,05
|BIST İNŞAAT
|78.293
|1,09
|BIST MALİ
|119.210
|1,73
|BIST BANKA
|141.063
|1,53
|BIST SİGORTA
|275.484
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|98.403
|2,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.277
|2,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.775
|1,77
|BIST TEKNOLOJİ
|105.478
|0,86
|BIST BİLİŞİM
|18.347
|2,26
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.416
|1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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