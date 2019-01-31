Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: SektörEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.887 -0,30 BIST SINAİ 120.644 1,21 BIST GIDA, İÇECEK 116.904 0,63 BIST TEKSTIL, DERİ 28.729 1,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.165 1,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.423 1,46 BIST TAŞ, TOPRAK 68.470 1,48 BIST METAL ANA 216.547 1,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.611 1,35 BIST MADENCİLİK 74.414 -2,30 BIST HİZMETLER 78.579 0,68 BIST ELEKTRİK 3.436 2,97 BIST ULAŞTIRMA 161.540 1,43 BIST TURİZM 7.235 1,59 BIST TİCARET 209.932 -0,04 BIST İLETİŞİM 35.278 0,66 BIST SPOR 30.141 1,05 BIST İNŞAAT 78.293 1,09 BIST MALİ 119.210 1,73 BIST BANKA 141.063 1,53 BIST SİGORTA 275.484 0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 98.403 2,08 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.277 2,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.775 1,77 BIST TEKNOLOJİ 105.478 0,86 BIST BİLİŞİM 18.347 2,26 BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.416 1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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