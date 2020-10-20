Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.204
|-0,40
|BIST SINAİ
|1.847
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.051
|-0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|750
|0,84
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.601
|1,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.359
|-0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.505
|1,37
|BIST METAL ANA
|3.032
|0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.554
|1,17
|BIST MADENCİLİK
|1.271
|-0,08
|BIST HİZMETLER
|1.106
|0,31
|BIST ELEKTRİK
|78
|0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.318
|0,03
|BIST TURİZM
|262
|2,34
|BIST TİCARET
|3.386
|1,16
|BIST İLETİŞİM
|426
|-0,31
|BIST SPOR
|989
|-3,45
|BIST İNŞAAT
|1.421
|0,18
|BIST MALİ
|1.296
|0,88
|BIST BANKA
|1.238
|0,26
|BIST SİGORTA
|5.683
|0,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|988
|1,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.070
|1,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|1,95
|BIST TEKNOLOJİ
|1.863
|0,83
|BIST BİLİŞİM
|690
|0,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.267
|4,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)