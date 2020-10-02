Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.488
|-0,13
|BIST SINAİ
|1.706
|0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.802
|-0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|683
|1,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.391
|-1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.282
|0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.344
|0,20
|BIST METAL ANA
|2.944
|0,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.249
|0,07
|BIST MADENCİLİK
|1.257
|1,27
|BIST HİZMETLER
|1.043
|-0,12
|BIST ELEKTRİK
|69
|0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.292
|-0,08
|BIST TURİZM
|212
|-1,41
|BIST TİCARET
|3.298
|-0,57
|BIST İLETİŞİM
|384
|0,20
|BIST SPOR
|950
|0,18
|BIST İNŞAAT
|1.321
|0,20
|BIST MALİ
|1.195
|0,35
|BIST BANKA
|1.160
|0,10
|BIST SİGORTA
|5.389
|-0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|899
|-0,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|998
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|516
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|1.827
|0,19
|BIST BİLİŞİM
|635
|0,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|962
|-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)