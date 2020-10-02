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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:36:27 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.488 -0,13
BIST SINAİ 1.706 0,26
BIST GIDA, İÇECEK 1.802 -0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 683 1,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.391 -1,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.282 0,19
BIST TAŞ, TOPRAK 1.344 0,20
BIST METAL ANA 2.944 0,60
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.249 0,07
BIST MADENCİLİK 1.257 1,27
BIST HİZMETLER 1.043 -0,12
BIST ELEKTRİK 69 0,78
BIST ULAŞTIRMA 1.292 -0,08
BIST TURİZM 212 -1,41
BIST TİCARET 3.298 -0,57
BIST İLETİŞİM 384 0,20
BIST SPOR 950 0,18
BIST İNŞAAT 1.321 0,20
BIST MALİ 1.195 0,35
BIST BANKA 1.160 0,10
BIST SİGORTA 5.389 -0,35
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 899 -0,74
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 998 0,80
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 516 -0,03
BIST TEKNOLOJİ 1.827 0,19
BIST BİLİŞİM 635 0,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 962 -0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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