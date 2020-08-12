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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:31:01 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.312 -4,01
BIST SINAİ 1.534 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 1.541 -0,44
BIST TEKSTIL, DERİ 586 -0,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.112 -2,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.181 -0,97
BIST TAŞ, TOPRAK 1.210 0,55
BIST METAL ANA 2.516 -0,48
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.126 -0,40
BIST MADENCİLİK 1.266 0,46
BIST HİZMETLER 1.000 0,52
BIST ELEKTRİK 60 0,28
BIST ULAŞTIRMA 1.385 1,86
BIST TURİZM 184 -3,40
BIST TİCARET 3.132 -0,15
BIST İLETİŞİM 386 1,29
BIST SPOR 604 1,20
BIST İNŞAAT 1.219 0,76
BIST MALİ 1.157 0,49
BIST BANKA 1.154 0,95
BIST SİGORTA 5.054 -0,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 933 0,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 931 0,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 518 -0,03
BIST TEKNOLOJİ 1.656 -1,40
BIST BİLİŞİM 514 -0,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.006 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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