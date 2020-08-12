Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.312
|-4,01
|BIST SINAİ
|1.534
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.541
|-0,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|586
|-0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.112
|-2,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.181
|-0,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.210
|0,55
|BIST METAL ANA
|2.516
|-0,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.126
|-0,40
|BIST MADENCİLİK
|1.266
|0,46
|BIST HİZMETLER
|1.000
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|60
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.385
|1,86
|BIST TURİZM
|184
|-3,40
|BIST TİCARET
|3.132
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|386
|1,29
|BIST SPOR
|604
|1,20
|BIST İNŞAAT
|1.219
|0,76
|BIST MALİ
|1.157
|0,49
|BIST BANKA
|1.154
|0,95
|BIST SİGORTA
|5.054
|-0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|933
|0,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|931
|0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|518
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|1.656
|-1,40
|BIST BİLİŞİM
|514
|-0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.006
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)