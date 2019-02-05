Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler05 Şubat 2019 Salı 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|19,85
|19,16
|3,60
|Vakıflar Bankası
|4,84
|4,69
|3,20
|Şekerbank
|1,21
|1,18
|2,54
|T.S.K.B.
|0,86
|0,84
|2,38
|Soda Sanayii
|6,70
|6,55
|2,29
|Arçelik
|19,33
|18,91
|2,22
|Akbank
|6,99
|6,84
|2,19
|Ege Endüstri
|405,90
|397,40
|2,14
|Halkbank
|7,70
|7,54
|2,12
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,50
|2,00
|Aksa
|8,76
|8,59
|1,98
|Global Yat. Holding
|3,67
|3,60
|1,94
|Ford Otosan
|58,00
|56,95
|1,84
|Pegasus
|30,00
|29,50
|1,69
|Garanti Bankası
|9,08
|8,93
|1,68
|Vestel
|6,77
|6,66
|1,65
|TAV Havalimanları
|28,46
|28,00
|1,64
|Albaraka Türk
|1,29
|1,27
|1,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|1,94
|1,55
|Tüpraş
|137,00
|135,00
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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