Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 19,85 19,16 3,60 Vakıflar Bankası 4,84 4,69 3,20 Şekerbank 1,21 1,18 2,54 T.S.K.B. 0,86 0,84 2,38 Soda Sanayii 6,70 6,55 2,29 Arçelik 19,33 18,91 2,22 Akbank 6,99 6,84 2,19 Ege Endüstri 405,90 397,40 2,14 Halkbank 7,70 7,54 2,12 Emlak Konut GMYO 1,53 1,50 2,00 Aksa 8,76 8,59 1,98 Global Yat. Holding 3,67 3,60 1,94 Ford Otosan 58,00 56,95 1,84 Pegasus 30,00 29,50 1,69 Garanti Bankası 9,08 8,93 1,68 Vestel 6,77 6,66 1,65 TAV Havalimanları 28,46 28,00 1,64 Albaraka Türk 1,29 1,27 1,57 Yapı ve Kredi Bank. 1,97 1,94 1,55 Tüpraş 137,00 135,00 1,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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