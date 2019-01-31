Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler31 Ocak 2019 Perşembe 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokyükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,45
|1,38
|5,07
|Gözde Girişim
|3,34
|3,18
|5,03
|Mavi Giyim
|42,16
|40,36
|4,46
|Emlak Konut GMYO
|1,59
|1,53
|3,92
|Enerjisa Enerji
|5,43
|5,24
|3,63
|Kardemir (D)
|2,63
|2,54
|3,54
|TAV Havalimanları
|28,30
|27,36
|3,44
|Trakya Cam
|3,64
|3,52
|3,41
|Global Yat. Holding
|3,49
|3,38
|3,25
|Tofaş Oto. Fab.
|20,58
|19,94
|3,21
|Gentaş
|2,04
|1,98
|3,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,96
|8,71
|2,87
|Migros Ticaret
|17,19
|16,75
|2,63
|Sabancı Holding
|9,49
|9,25
|2,59
|Tekfen Holding
|24,90
|24,30
|2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,69
|1,65
|2,42
|Vestel
|6,91
|6,75
|2,37
|Albaraka Türk
|1,30
|1,27
|2,36
|Garanti Bankası
|9,34
|9,13
|2,30
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,91
|2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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