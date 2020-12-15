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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:36:17 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan3.216,802.968,008,38
Aksigorta9,018,427,01
ARD Bilişim Teknolojileri40,8839,084,61
Halkbank5,565,353,93
Ege Endüstri1.649,901.589,303,81
Özak GMYO5,705,513,45
Otokar246,70239,403,05
Logo Yazılım124,90121,402,88
Bursa Çimento9,078,832,72
MLP Sağlık19,1418,642,68
Bizim Mağazaları15,7615,372,54
Netaş Telekomünikasyon21,1220,622,42
İpek Doğal Enerji12,3412,052,41
Ford Otosan126,20123,801,94
Vakıflar Bankası4,674,591,74
Albaraka Türk1,891,861,61
Halk GMYO3,373,321,51
Türkiye Sigorta6,326,231,44
Petkim4,924,851,44
Karel Elektronik20,3820,101,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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