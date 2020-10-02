Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|20,50
|19,82
|3,43
|Borusan Mannesmann
|15,49
|15,05
|2,92
|Migros Ticaret
|41,96
|40,88
|2,64
|Bagfaş
|17,75
|17,31
|2,54
|Doğuş Otomotiv
|15,70
|15,33
|2,41
|Aksa Enerji
|6,48
|6,33
|2,37
|Şişe Cam
|7,06
|6,91
|2,17
|Alarko GMYO
|17,60
|17,25
|2,03
|Good-Year
|5,58
|5,47
|2,01
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|11,86
|1,85
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,79
|1,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,80
|11,60
|1,72
|Anadolu Grubu Holding
|19,64
|19,34
|1,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,39
|7,28
|1,51
|Pınar Et Ve Un
|25,56
|25,18
|1,51
|Kartonsan
|703,10
|692,70
|1,50
|GSD Holding
|2,13
|2,10
|1,43
|MLP Sağlık
|17,31
|17,08
|1,35
|Coca Cola İçecek
|46,48
|45,88
|1,31
|İndeks Bilgisayar
|16,99
|16,78
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)