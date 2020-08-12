Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|51,50
|48,74
|5,66
|Çimsa
|11,78
|11,19
|5,27
|Akçansa
|12,69
|12,15
|4,44
|Halk GMYO
|2,21
|2,13
|3,76
|Coca Cola İçecek
|44,50
|43,10
|3,25
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,37
|2,53
|Mavi Giyim
|40,74
|39,78
|2,41
|Çelebi
|77,00
|75,25
|2,33
|Karsan Otomotiv
|3,11
|3,04
|2,30
|Türk Hava Yolları
|11,81
|11,61
|1,72
|Borusan Mannesmann
|12,74
|12,53
|1,68
|Türk Telekom
|7,44
|7,32
|1,64
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|12,00
|1,42
|Zorlu Enerji
|2,39
|2,36
|1,27
|Enka İnşaat
|6,49
|6,41
|1,25
|Koza Madencilik
|13,36
|13,21
|1,14
|Sabancı Holding
|8,04
|7,97
|0,88
|Bim Mağazalar
|65,90
|65,45
|0,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,67
|11,60
|0,60
|Turkcell
|15,22
|15,13
|0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)