Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|40,82
|43,04
|-5,16
|Ülker Bisküvi
|22,46
|23,60
|-4,83
|Bizim Mağazaları
|15,48
|16,01
|-3,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|7,57
|-3,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,72
|23,46
|-3,15
|MLP Sağlık
|16,88
|17,37
|-2,82
|Ege Endüstri
|697,20
|717,40
|-2,82
|Bagfaş
|15,85
|16,26
|-2,52
|Kartonsan
|635,70
|652,10
|-2,51
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|2,07
|-2,42
|Özak GMYO
|4,04
|4,14
|-2,42
|Alarko Holding
|4,95
|5,07
|-2,37
|ASELSAN
|17,70
|18,10
|-2,21
|Şekerbank
|1,43
|1,46
|-2,05
|Otokar
|148,70
|151,80
|-2,04
|Albaraka Türk
|1,52
|1,55
|-1,94
|Tat Gıda
|9,70
|9,89
|-1,92
|Doğuş Otomotiv
|17,30
|17,63
|-1,87
|Anadolu Grubu Holding
|17,88
|18,21
|-1,81
|Alarko GMYO
|15,19
|15,45
|-1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)