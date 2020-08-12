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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:31:51 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 40,82 43,04 -5,16
Ülker Bisküvi 22,46 23,60 -4,83
Bizim Mağazaları 15,48 16,01 -3,31
Tümosan Motor ve Traktör 7,32 7,57 -3,30
Tofaş Oto Fabrikası 22,72 23,46 -3,15
MLP Sağlık 16,88 17,37 -2,82
Ege Endüstri 697,20 717,40 -2,82
Bagfaş 15,85 16,26 -2,52
Kartonsan 635,70 652,10 -2,51
Emlak Konut GMYO 2,02 2,07 -2,42
Özak GMYO 4,04 4,14 -2,42
Alarko Holding 4,95 5,07 -2,37
ASELSAN 17,70 18,10 -2,21
Şekerbank 1,43 1,46 -2,05
Otokar 148,70 151,80 -2,04
Albaraka Türk 1,52 1,55 -1,94
Tat Gıda 9,70 9,89 -1,92
Doğuş Otomotiv 17,30 17,63 -1,87
Anadolu Grubu Holding 17,88 18,21 -1,81
Alarko GMYO 15,19 15,45 -1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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