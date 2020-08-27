Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 158 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 193 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 358 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 677 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 158 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 193 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,17 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,22 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 22,19 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 317 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



