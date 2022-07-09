Günlük araç kiralamada yüzde 30’a yakın büyüme beklentisi

Bu kapsamda kısa süreli araç kiralamada yüzde 80’in üzerinde doluluk oranı beklenirken, talebin bayram süresince artacağı öngörülüyor. Bu senenin, araç kiralama sektörü özelinde 2021’den daha iyi bir yıl olabileceğini vurgulayan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de bundan olumlu etkilenecek. Bu durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30’a yakın büyüme yaşanabilir. Bu büyüme ile sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir” dedi.