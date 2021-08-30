Günlerdir beklenen açıklama geldi! Altın fiyatları hareketlendi
Piyasalar için günlerdir işaret edilen Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yapıldı. Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret olmadığını açıkladı. Açıklamanın ardından altın fiyatları yükselişe geçti.
Ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını azaltma ve faiz artırımı konusunda net mesajlar vermemesi altına olan ilgiyi artırdı.
Jackson Hole sempozyumunda değerlendirme yapan ABD Merkez bankası Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temelde ulaşıp ulaşılamayacağını zamanın göstereceğini belirterek, bugünün zorluklarına rağmen ABD ekonomisinin pandemi öncesine benzer istihdama giden bir patikada olduğunu kaydetti.
Powell, varlık alımının azaltımı ve hızının faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyeceğini bildirdi.
ONS altın 1800 doların üzerinde
Ons altın fiyatları haftaya 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1817 dolar, en yüksek 1823 dolar seviyesi görüldü. Ons altındaki güçlenme gram altına da yansıdı.