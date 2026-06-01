  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme’de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son! Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda" İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yerel Günlerdir aranıyordu! Okul müdür yardımcısı sağ bulundu
Yerel

Günlerdir aranıyordu! Okul müdür yardımcısı sağ bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Günlerdir aranıyordu! Okul müdür yardımcısı sağ bulundu

Muğla Fethiye'de 30 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan İnlice Ahmet Nazif İlkokulu Müdür Yardımcısı Özkan Kırbıyık, arama çalışmalarının ikinci gününde sağ bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayıp olarak aranan okul müdür yardımcısından sevindiren haber geldi. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fethiye ilçesindeki İnlice Plajı'nda meydana geldi. Denize girmek için bölgeye gelen bazı kişiler, plajda bir süre vakit geçiren kişinin kaybolduğunu fark etti. Çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye; jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç timleri ve dron destekli ekipler sevk edildi. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Özkan Kırbıyık’a (40) ait kişisel eşyaların plajda, 48 HYA 74 plakalı otomobilinin ise İnlice Plajı otoparkında bulunduğu tespit etti. Ekipler, kıyı şeridi ile deniz yüzeyi ve su altında çalışma yaparken, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 4 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kırbıyık'a ulaşılamadı.

 

Sağlık durumu iyi

Kıyı şeridi, deniz yüzeyi, su altı ve çevredeki ormanda sürdürülen çalışmaların ardından Kırbıyık, bugün saat 08.00 sıralarında İnlice'deki bir kamp alanına yürüyerek geldi. Kırbıyık'ın yürüyüş yaptığı sırada yönünü kaybettiğini, geceyi ormanda geçirdiğini ve acıktığı için kamp alanına ulaştığını söylediği öğrenildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Kırbıyık'ın durumunun iyi olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu
Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu

Yerel

Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu

Diyarbakır’da kayıp şahıs sağ bulundu
Diyarbakır’da kayıp şahıs sağ bulundu

Yerel

Diyarbakır’da kayıp şahıs sağ bulundu

Kadının boynunda asılı 17 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştılar
Kadının boynunda asılı 17 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştılar

Yerel

Kadının boynunda asılı 17 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştılar

Bütün aileyi bıçaklayan damat kayıplara karıştı
Bütün aileyi bıçaklayan damat kayıplara karıştı

Yerel

Bütün aileyi bıçaklayan damat kayıplara karıştı

Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu

Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23