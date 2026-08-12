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Yerel Güngören’de husumetli gruplar çatıştı! 1’i ağır 2 yaralı
Yerel

Güngören’de husumetli gruplar çatıştı! 1’i ağır 2 yaralı

Yeniakit Publisher
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Güngören’de husumetli gruplar çatıştı! 1’i ağır 2 yaralı

Güngören’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan silahlı kavga sırasında 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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