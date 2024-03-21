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Gündem Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz
Gündem

Güneydoğu'nun en kalabalık iki aşireti kararını duyurdu: AK Partili ismi destekleyeceğiz

Yeniakit Publisher
2024-03-21 13:32:00 -

Güneydoğu'nun en kalabalık aşiretlerinden Dereveri aşireti ve Ekremoğulları sürpriz bir kararla AK Parti'ye destek açıklaması yaptı.

Güneydoğu'nun en kalabalık aşiretlerinden Dereveri aşireti ve Ekremoğulları şirketi yönetim kurulu ile tüm üyeleri 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'nin belediye başkan adayı Adil Sebati Ceylan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Batman'da Dereveri aşireti dernek başkanı Esat Ekremoğlu öncülüğünde bir araya gelen aşiretin kanaat önderleri ve Ekremoğulları şirketi yönetimi ile yüzlerce çalışanı, yaptığı istişarelerin ardından 31 Mart yerel seçiminde Ak Parti'ye katılma kararı alarak belediye başkan adayı Adil Sebati Ceylan'ı destekleyeceklerini basına ve kamuoyuna duyurdu. Yapılan toplantının ardından İHA muhabirine konuşan Dereveri aşireti dernek başkanı ve Ekremoğulları yönetim kurulu başkanı iş adamı Esat Ekremoğlu, “Belediye başkan adayımız bizleri ziyaret ederek onurlandırdılar. Bizde Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti Belediye başkan adayı Adil Sebati Ceylan’ı destekleyeceğiz. Burada toplu bir şekilde akrabalarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla, şirket gruplarımızla söz veriyoruz bundan sonra AK Parti Belediye Başkan adayıyla toplu bir şekilde seçime gideceğiz ve başarılı olacağız. Allah muvaffak etsin ve başarılar diliyorum” dedi.

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