  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi
Aktüel

Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:09:16 -
Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

ANKARA (AA) - Güney Kore’nin Kuzey Jeolla eyaletinde bulunan bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesinin ardından 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi.

Yonhap ajansının haberine göre Kuzey Jeolla eyalet hükümeti, eyalete bağlı Jeongeup kentindeki bir ördek çiftliğinde perşembe günü kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından kentteki çiftliklerde bulunan 292 bin tavuk ve 100 bin ördeğin itlaf edildiğini açıkladı.

Eyalet hükümeti, vaka tespit edilen çiftlik ile çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer kanatlı hayvan çiftliklerinin yoğun karantina bölgesi olarak tanımlandığını ve karantina ekipmanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını güçlendirmek için bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı da Jeongeup kentindeki tüm çiftliklerin virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 7 gün boyunca kapatıldığını bildirdi.

Kuş gribi virüsünün yüksek patojen tür olan H5N8 olduğu aktarıldı.

Virüs ülkede yılın tespit edilen ilk vakası oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Koronadan daha tehlikeli" diyen Şevki Yılmaz çağrıda bulundu: Artık zamanı gelmedi?

Gazetemiz Yeni Akit yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz, koronavirüsten daha tehlikeli olan faiz ile ilgili önemli çağrıda bulundu...
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı
Gündem

Havalimanında ilginç olay: Cezayı yiyince, Türkçe konuşmaya başladı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay