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Aktüel Güney Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:26:19 -
Güney Afrika'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 600 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iyileşenlerin sayısı 601 bin 818'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 969 artarak 669 bin 498 ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 64 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 16 bin 376'ya yükseldi.

Güney Afrika'da tedavisi süren 51 bin 304 aktif vaka bulunurken, 601 bin 818 kişi virüsü yenmeyi başardı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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