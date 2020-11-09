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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 737 bini aştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 737 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 01:03:08 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 737 bini aştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 737 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 20 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 809'a ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 1372 artışla 737 bin 278'e yükseldi.

Bugüne kadar 4 milyon 980 bin 440 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 679 bin 688'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 milyon 892 bin vakanın tespit edildiği "Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke" konumunu koruyor.


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