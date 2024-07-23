Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Leke ürünlerine para dökmeyin, suyla karıştırıp her akşam sürün

Güneşlenmeyi çok seviyor olabilirsiniz ancak fazla güneşlenmek ve güneşlenirken cildi koruyan kremler kullanmamak güneş lekelerine sebep olabiliyor.

Elma sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Özellikle doğal cilt bakımı denildiğinde elma sirkesi çok sık kullanılır. Pek çok cilt probleminin çözümü için kullanılan elma sirkesi, düzenli olarak cilde sürüldüğünde cilt kusurlarını ortadan kaldırır.

Akne, sivilce, siyah nokta ve güneş lekeleri üzerinde muhteşem etkiler yaratır. Elma sirkesinin cilde faydaları nelerdir? sorusunun yanıtını Posta.com.tr okurları için araştırdık.

Cilt bakımında kullanılan muhteşem bir doğal kaynak olan elma sirkesi, cildi onarır ve cilt kusurlarını giderir. Ciltte meydana gelen iltihaplanmayı önleyerek akne sorununu ortadan kaldırır. Her zaman bebek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Elma sirkesinin cilde faydalarının detaylarına gelin birlikte bakalım.

ELMA SİRKESİ PEELİNG KADAR ETKİLİ

Cilt yüzeyinde biriken ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Tıkanmış gözeneklerde cilt problemlerini ortaya çıkarır.

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Elma sirkesi ile yüzünüzü sildiğinizde cildi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Peeling kadar etkili olan elma sirkesi, cildi tamamen arındırır. Kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Elma sirkesini suyla birlikte karıştırıp her gece yatmadan önce pamuk yardımıyla cildinize sürün. Cildinizin temiz olmasına dikkat edin. Sabah uyandığınızda cildinizi su ile durulayın. Her gece bu işlemi uyguladığınızda elma sirkenin faydalarından yararlanabilirsiniz.

LEKEDEN ESER BIRAKMIYOR, CİLT TONUNU EŞİTLİYOR

Cildinizde akne, sivilce ya da güneş ışınlarından kaynaklı ton eşitsizlikleri oluşabilir. Cildinizdeki koyu halkalar canınızı sıkıyorsa elma sirkesi ile cilt lekelerini açabilirsiniz. Cilt lekeleri için piyasada çok fazla profesyonel ürün bulunsa da elma sirkesinin o ürünlerden etkisi daha da fazladır.

Elma sirkesi cilt lekelerini açarak cildi beyazlatır. Cilt tonunu eşitleyerek her zaman aydınlık bir cilde sahip olmanıza destek olur. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanmak istiyorsanız yine her gece uyumadan önce suyla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi güneş sonrasında cilt yüzeyinde oluşan koyu lekeler üzerinde de etkilidir. Düzenli kullanıldığında bu lekelerin görünümünü hafifleterek cilt tonunu eşitler.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ORTADAN KALDIRIR

Kimse erken yaşlanmayı istemez. Cildinizde yaşlanmaya dair izlerin bulunmasını istemiyorsanız elma sirkesi kullanabilirsiniz. Bu mucizevi sirkenin sahip olduğu alfa hidroksit asitler, cildi daha taze ve canlı gösteren bileşenleri oluşturur.

Böylece elma sirkesi, düzenli kullanım ile birlikte cildi zamanın izlerinden arındırarak, daha genç bir görünüme kavuşturur. Cildin kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Ayrıca cildi toparlayarak sarkmasını engeller.

ELMA SİRKESİ CİLDE NASIL UYGULANIR?

Elma sirkesi C vitamini, kalsiyum, sodyum, potasyum ve daha birçok mineral açısından çok zengin olduğu için cilt üzerinde harika etkiler yaratır. Elma sirkesini evde çok kolay bir şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

Öncelikle 1 çay bardağına 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin ve elde ettiğiniz sirkeli su karışımını bir pamuk ile her gece cildinize sürün. Sabah uyandığınızda cildinizi durulayın. 15 gün boyunca her gece düzenli olarak uygulayın. Eğer hassas bir cildiniz varsa çok uzun süre kullanmaktan kaçının.